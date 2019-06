Verstappen rekent op sterker Ferrari in Canada

Max Verstappen denkt dat het lastig gaat worden om zondag net als vorig jaar het podium te halen in de Grote Prijs van Canada. De Nederlandse coureur rekent erop dat de Ferrari’s op het circuit Gilles Villeneuve van Montreal, waar flinke wat rechte stukken in zitten, met hun motorvermogen beter zullen presteren dan in de voorgaande races.

”Ik verwacht dat Ferrari wat meer competitief zal zijn, dat maakt het voor ons wat moeilijker”, zegt Verstappen in een vooruitblik van zijn renstal Red Bull. ”Maar zoals altijd gaan we proberen het maximale eruit te halen.”

Verstappen eindigde vorig jaar als derde in Canada. Sebastian Vettel reed in de Ferrari naar de winst, Valtteri Bottas (Mercedes) eindigde als tweede. Dit seizoen zijn Bottas en zijn teamgenoot Lewis Hamilton bijzonder dominant. Alleen bij de laatste grand prix, twee weken geleden in Monaco, eindigden de Mercedessen niet als eerste én tweede. Verstappen kwam vlak achter winnaar Hamilton als tweede over de streep, maar zakte door strafseconden naar de vierde plaats. Vettel stond daardoor tussen de twee Mercedes-coureurs als nummer twee op het podium.