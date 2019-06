Jumbo-Visma met drie Nederlanders in Dauphiné

Steven Kruijswijk wordt vanaf zondag in het Critérium du Dauphiné ondersteund door een ploeg waarin nog twee Nederlandse renners rijden. Dat zijn Pascal Eenkhoorn en Lennard Hofstede. Ook Wout van Aert maakt deel uit van de ploeg waarmee Jumbo-Visma de aanstaande kopman van de Tour de France omringt. De Belg keert terug in wedstrijdverband na een sterk voorjaar dat hij in de Amstel Gold Race afsloot.

Kruijswijk vertrok na de Ronde van Romandië op hoogtestage. In de Sierra Nevada kreeg hij onder meer gezelschap van Van Aert, die debuteert in een rittenkoers met de zwaarte van de Dauphiné. De ploeg bestaat verder uit de Amerikanen Sepp Kuss en Neilson Powless en de Belg Maarten Wynants. Die laatste vervangt de Deen Jonas Vingegaard die een blessure opliep bij een val in de Ronde van Noorwegen.