Bertens: spelen hier steeds leuker

Kiki Bertens bereikte zaterdag voor het eerst in haar loopbaan de finale van het grastoernooi van Rosmalen. Ze vond het lastig, spelen voor een verwachtingsvol thuispubliek. ”Ik ben superblij dat het gelukt is”, vertelde ze na haar zege in twee sets op de Kazachse Jelena Rybakina. ”Het is voor mij niet makkelijk, hier tennissen. Maar ik ga het steeds leuker vinden.”

Met het bereiken van de finale, waarin de Amerikaanse Alison Riske zondag de tegenstander is, heeft ze niet alleen kans op het behalen van een tiende titel. Ook is het weer een extra duel op gras in voorbereiding op Wimbledon. ”Ik ben goed bezig”, concludeerde ze. ”Het gaat elke wedstrijd beter.”