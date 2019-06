Miedema: we mogen wel een beetje blij zijn

Het resultaat is goed, het spel wat minder. Daarover zijn de meeste speelsters van Oranje het op het WK voetbal in Frankrijk eens. “Toch mogen we best een beetje blij zijn”, reageerde Vivianne Miedema bij de NOS. “Met Kameroen hebben we toch een lastige tegenstander verslagen (3-1). Bovendien staan we in de tweede ronde.”

Miedema scoorde twee keer en is met zestig treffers nu topscorer aller tijden van Oranje. “Ik voel me goed hier en dan gaat het allemaal iets gemakkelijker”, zei ze. “Maar het gaat vooral om het resultaat, niet om mij. Toch is het mooi dat ik dit aan het elftal heb kunnen geven.”

“Desondanks was het weer niet goed genoeg, net als tegen Nieuw-Zeeland (1-0)”, vond Miedema. “Het moet beter. Misschien dat de ‘druk’ er nu iets af is omdat we ons voor de achtste finale hebben geplaatst. Toch gaat het nog wel ergens om in de volgende wedstrijd. Ons doel is om groepswinnaar te worden.”