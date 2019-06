Baghdatis kondigt tennispensioen aan

De Cypriotische tennisser Marcos Baghdatis heeft zijn afscheid van de sport aangekondigd. Hij zal op Wimbledon zijn laatste toernooi spelen. De organisatie van het Londense grastoernooi gunde de 34-jarige Baghdatis een wildcard.

De Cyprioot beleefde lang geleden al zijn hoogtepunt met het bereiken van de finale van de Australian Open in 2006. Roger Federer was toen zijn meerdere. Baghdatis maakte in die periode ook deel uit van de top tien op de wereldranglijst.

Blessures lopen wel als een rode draad door zijn carrière. De afgelopen twee jaar werkte zijn lichaam niet mee en moest hij zich vaak afmelden voor een toernooi. ”De beperkingen van mijn lichaam hebben ervoor gezorgd dat ik de afgelopen jaren niet op het niveau heb kunnen spelen dat ik van mezelf verwachtte”, schrijft Baghdatis is een verklaring op zijn website. Hij won in zijn loopbaan vier ATP-toernooien.