Mercedes met vrees richting Oostenrijk

Het ongenaakbare Mercedes kijkt met angst en beven uit naar de komende Grand Prix van Oostenrijk. Dat de Duitse Formule 1-renstal dit jaar alle acht races won, met zes overwinningen voor Lewis Hamilton en twee voor Valtteri Bottas, stelt teambaas Toto Wolff geenszins gerust. “Oostenrijk was vorig jaar het absolute dieptepunt. Onze auto’s startten op de eerste rij en vielen in de race uit met technische problemen. Die race herinnert ons eraan hoe snel dingen fouten kunnen gaan.”

Waarbij Wolf aangeeft dat het in de afgelopen twee races heel anders hadden kunnen aflopen. “We doen het natuurlijk heel goed qua prestaties, maar het zou dom zijn te negeren dat onze monteurs in Canada en Frankrijk twee keer een soort van ‘openhartoperatie’ moesten uitvoeren aan onze bolides. Er kwamen problemen naar boven die heel makkelijk tot een uitvalbeurt hadden kunnen leiden.”

In Canada moest de auto van Hamilton vlak voor de race nog volledig doorgelicht worden en was hij pas enkele minuten voor de start rijklaar. In Frankrijk haalde het team de bolide van Hamilton vlak voor de kwalificatie nog door de mangel om een technisch euvel te verhelpen.

Vooralsnog is Mercedes bezig een record aan te vallen. Als Hamilton of Bottas op de Red Bull Ring in Spielberg wint, is het de elfde opeenvolgende zege voor een team. In 1988 slaagde McLaren daar voor het laatst in. De twee overwinningen van Hamilton in de laatste twee races van 2018 tellen mee in de huidige zegereeks van Mercedes.