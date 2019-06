Van Vleuten bij NK veruit snelste in tijdrit

Annemiek van Vleuten heeft bij de Nederlandse kampioenschappen wielrennen met overmacht goud gewonnen op de tijdrit. De wereldkampioene van 2017 en 2018 was in Ede veel sneller dan alle anderen.

Van Vleuten deed 39.14 over de 31,8 kilometer. Ellen van Dijk, de winnares van vorig jaar, werd tweede en was ruim anderhalve minuut langzamer: 40.49. Het brons ging in 41.03 naar Anna van der Breggen.

Van Vleuten liep eind september bij een val in de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck een zware knieblessure op. In maart maakte ze, sneller dan verwacht, haar rentree. Van Vleuten won dit jaar ook al Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.