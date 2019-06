Hockeysters naar finale van Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben de finale bereikt van de eerste editie van de Pro League. In het Wagener Stadion van Amsterdam werd Duitsland in de halve eindstrijd verslagen, 2-1. Oranje treft nu zaterdag voor eigen publiek in de Grand Final Australië, dat eerder via shoot-outs afrekende met Argentinië.

Na bijna een kwartier kwam Oranje op achterstand. Rebecca Grote mikte de bal uit een strafcorner fraai in de bovenhoek. Vooral in het tweede deel had Nederland een groot overwicht, met veel kansen. Toch duurde het tot de laatste fase voor de gelijkmaker viel. Die werd gemaakt door Frédérique Matla, na voorbereidend werk van Maria Verschoor.

Zo’n 5 minuten voor tijd besliste Lidewij Welten de wedstrijd. Ze maakte na een individuele actie de 2-1, na te zijn aangespeeld door Marijn Veen.