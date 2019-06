Lorenzo Sonego heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. De 24-jarige Italiaanse tennisser was in de finale in Antalya in Turkije te sterk voor de Serviër Miomir Kecmanovic. Het werd, na bijna drie uur spelen, 6-7 (5) 7-6 (5) 6-1.

Voor zowel Sonego als de 19-jarige Kecmanovic was het de eerste finale op het hoogste niveau.

Vorig jaar ging de titel in Antalya naar de Bosniër Damir Dzumhur.