Leger uitvallers bezorgt Fernandez zege Moto2

De Spaanse wegracer Augusto Fernandez heeft bij de TT van Assen een bijzonder hectische race in de Moto2 gewonnen. Hij kreeg de zege bijkans cadeau, omdat tal van motorcoureurs die voor hem reden onderuit gingen en uitvielen. Voor de 21-jarige Fernandez was het zijn eerste GP-zege.

De val met de grootste gevolgen gebeurde kort voor het einde van de race op het hete asfalt. De Italiaan Lorenzo Baldassarri haalde binnendoor de Spaanse koploper Alex Márquez in, maar hij had eigenlijk te weinig ruimte. Het duo kwam met elkaar in contact en een val bleek onvermijdelijk.

Voor Márquez was het een klein drama, want hij had de laatste drie races gewonnen en leek op weg naar zijn vierde zege op rij. Nu bleef hij puntloos en raakte ook nog eens de leiding in de WK-stand kwijt aan de Zwitser Thomas Lüthi, die wel op zijn motor bleef zitten en als vierde finishte.

In totaal crashten elf van de 29 deelnemers in de Moto2-race. De eerste was de Nederlander Bo Bendsneyder in de tweede ronde.