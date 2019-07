Honda is Verstappen zeer dankbaar

Het Japanse motormerk Honda is Max Verstappen dankbaar voor zijn spectaculaire zege in de Grote Prijs van Oostenrijk. “Eindelijk. Deze overwinning voelt als een nieuw begin”, aldus technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda, die sinds dit seizoen de motoren levert aan Red Bull, de renstal van Verstappen.

Honda boekte zijn laatste zege in 2006, toen de Brit Jenson Button de Grote Prijs van Hongarije won. In 2008 besloot Honda uit de Formule 1 te stappen. De Japanners keerden in 2015 terug en probeerden met McLaren nieuw succes na te jagen, maar het lukte niet met de Engelse bolide in de buurt van het podium te komen. Na drie jaar brak McLaren met Honda.

Red Bull durfde eind 2018 de knoop door te hakken. De stal van Verstappen zette Renault aan de kant en koos vol voor een samenwerking met Honda. In de negende race van het jaar was er de eerste triomf. “Deze zege is ook een manier om dank te zeggen aan de fans, die ons altijd zijn blijven steunen. Dit was de eerste stap, we blijven dit seizoen en ook volgend jaar keihard werken om de motor nog beter te maken”, aldus Tanabe.