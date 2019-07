Plotselinge dood 27-jarige Skaggs raakt MLB

De Major League Baseball is opgeschrikt door de plotselinge dood van de 27-jarige Tyler Skaggs. De honkballer van Los Angeles Angels werd levenloos aangetroffen op zijn hotelkamer in Southlake in de staat Texas, waar de ploeg zich voorbereidde op wedstrijden tegen Texas Rangers en Houston Astros. De politie vermoedt niet dat er sprake is van moord en sloot ook zelfmoord uit.

Skaggs debuteerde op 20-jarige leeftijd in de Major League bij Arizona Diamondbacks. Vanaf 2014 speelde hij voor Los Angeles Angels in de rol van startende werper. Afgelopen zaterdag stond hij nog op de heuvel tegen Oakland Athletics.

Als gevolg van het overlijden van Skaggs is het duel van de Angels maandagavond tegen de Rangers uitgesteld.