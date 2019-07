Groenewegen: ritzege doel, gele trui bonus

Voor Dylan Groenewegen is een zege, zaterdag in de openingsetappe van de Tour de France in Brussel, het grote doel. Dat hij daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager wordt sinds 1989 (Erik Breukink), zegt de 26-jarige Amsterdammer van Jumbo-Visma minder. “Ik weet dat veel mensen daar mee bezig zijn, maar voor mij gaat het toch vooral om ritwinst. Brussel zou mooi zijn, maar het mag ook een andere dag.”

Het uitgangspunt is vrijwel identiek aan vorig jaar, toen in de Vendée ook werd begonnen met een vlakke rit en niet met een meer gebruikelijke korte tijdrit. Groenewegen kwam er die dag niet aan te pas, maar had een week later twee etappezeges op zak. “Ik voelde me toen goed, tot de Tour van start ging. Nu denk ik dat ik beter ben. Of ik druk voel? Niet meer dan vorig jaar. En eigenlijk is dat in elke koers waar ik start.”

Het gaat hem goed af: dit jaar won Groenewegen al tien keer. “Misschien ben ik de snelste, maar de Tour is een andere koers.” Van de concurrentie vreest hij niemand. Gevraagd naar zijn grootste concurrenten noemt hij de Italiaan Elia Viviani, de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan, die een abonnement op de groene trui heeft. Voor het puntenklassement heeft Groenewegen geen speciale belangstelling. Hij zal er in ieder geval geen energie aan verspillen. “Het gaat nu echt alleen om een ritzege. En als ik er toevallig goed voor sta kan het altijd nog.”

Hij weet zich in Frankrijk niet alleen gesteund door een ploeg in vorm, ook is pa Groenewegen in de buurt. De topsprinter huurde een camper voor hem. “Ik dacht aan kopen, maar laat hij het eerst maar proberen. Nee, mijn moeder komt niet mee, die moet werken.”

“Dylan is weer een stapje verder”, zegt Nico Verhoeven, race-director van het team dat al 35 zeges op zak heeft dit jaar. “Vorig jaar had hij bij de Tourstart ook nog niet die twee ritzeges op zak. En dit jaar heeft hij de meeste spurts die hij reed gewonnen. Hij is fitter.”

Groenewegen ging woensdag nog even de weg op. Trainen voor de ploegentijdrit, op zondag nog een optie om het geel te veroveren. “Maar daar denk ik nu nog niet aan. Ik denk alleen aan sprints winnen, al vanaf de tijd dat ik begon als wielrenner. Ik ben er aardig in gegroeid.”