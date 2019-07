Geen prijzengeld Tomic wegens wanprestatie

De Australiër Bernard Tomic is financieel niet veel wijzer geworden van Wimbledon dit jaar. De tennisser is door de toernooidirectie beboet wegens ondermaats presteren. Hij moet zijn prijzengeld van omgerekend 50.000 euro inleveren.

“In de optiek van de scheidsrechter voldeed de prestatie van Bernard Tomic in zijn eersterondepartij tegen Jo-Wilfried Tsonga niet aan de professionele standaarden, en daarom heeft hij een maximale boete gekregen van 45.000 pond die wordt afgetrokken van zijn prijzengeld”, maakte de organisatie donderdag bekend. Spelers die in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld worden, krijgen 45.000 pond aan prijzengeld mee.

Tomic verloor dinsdag in slechts 58 minuten van de Fransman Tsonga: 6-2 6-1 6-4. Het is niet de eerste keer in zijn carière dat Tomic wordt verweten er met de pet naar te hebben gegooid.