Nadal verslaat Kyrgios in spektakelstuk

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld versloeg in een spannende partij de Australiër Nick Kyrgios: 6-3 3-6 7-6 (5) 7-6 (3).

Het duel tussen de 33-jarige Spanjaard en de 24-jarige Australiër, waar lang naar werd uitgekeken, maakte alle verwachtingen waar. De frivole Kyrgios en Nadal lieten het publiek genieten van tennis op hoog niveau.

Kyrgios liet zich op zijn manier ook weer gelden. Zo ging hij meerdere keren in conclaaf met de umpire. Een keer maakte hij zich zo druk om een in zijn ogen verkeerde beslissing dat hij een tweede service van 230 kilometer per uur sloeg. De op één na hardste tweede service ooit gemeten. Daarnaast liet hij ook zijn befaamde onderhandse service zien.

Het bleek allemaal niet genoeg voor de overwinning. Nadal behield de concentratie en was in de tiebreaks uiterst effectief.