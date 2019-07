Breukink: het werd tijd

Erik Breukink is niet langer de laatste Nederlander die de gele trui in de Tour de France droeg. “Straks ben ik depressief”, zei hij voorafgaand aan de eerste etappe, waarvoor alle ogen in Brussel waren gericht op Dylan Groenewegen. Die won niet maar viel, met als wonderbaarlijke afloop dat Mike Teunissen de opvolger werd van Breukink.

Dat hij er onder zou lijden was een grapje. Breukink vond het wel eens tijd worden dat hij zijn status verloor. “We hebben zo veel goede renners, het moest er maar eens van komen”, sprak hij, gevolgd door een cameraploeg van RTL4-programma Tour du Jour, in de hectiek rond de teambus van Jumbo-Visma. Daarin was Groenewegen gedesillusioneerd verdwenen, terwijl Teunissen al was omgekeerd voor de plichtplegingen. “Hij heeft het hele peloton verrast en mij ook. Al rijdt hij natuurlijk al een paar weken goed. Maar iedereen was met Groenewegen bezig. Toen die viel heeft Teunissen gedacht: dit is mijn kans. Die heeft hij met beide handen aangepakt.”

“Ik was er echt niet meer mee bezig”, vertelde Breukink, die het geel in 1989 één dag droeg. “Het is ook zo lang geleden.”