Boete Williams voor beschadigen tennisbaan

Tennisster Serena Williams is op Wimbledon beboet voor het beschadigen van een van de grasbanen. De Amerikaanse, zevenvoudig kampioene van het Londense grandslamtoernooi, moet 10.000 dollar (omgerekend een kleine 9000 euro betalen) aan de All England Club. Williams heeft volgens de organisatie een van de banen vernield met haar racket tijden een training voorafgaande aan het toernooi.

Williams zit nog altijd in het enkelspel; ze treft dinsdag in de kwartfinales haar landgenote Alison Riske.

De Australiƫr Nick Kyrgios kreeg een boete van 8000 dollar wegens onsportief gedrag tijdens zijn partijen in de eerste twee ronden. De All England Club legde de Italiaan Fabio Fognini een geldstraf van 3000 dollar op vanwege zijn verbale uitbarsting tijdens de partij tegen de Amerikaan Tennys Sandgren in de derde ronde. Fognini riep uit frustratie over de slechte kwaliteit van de baan dat er een bom moest ontploffen op Wimbledon.