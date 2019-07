Halep naar laatste vier op Wimbledon

Simona Halep heeft zich voor de tweede keer in haar loopbaan verzekerd van een plek in de halve finales van Wimbledon. De Roemeense deed dat ten koste van de Chinese Zhang Shuai, de nummer 50 van de wereld: 7-6 (4) 6-1.

Halep maakte in de eerste set een 4-1-achterstand ongedaan. De mondiale nummer 7 overleefde in de zesde game van de wedstrijd vier breakpoints en knokte zich daardoor terug in de wedstrijd. Na de winst van de tiebreak was de Aziatische geen partij meer voor Halep.

“Ik heb veel vertrouwen en speel mijn beste grastennis ooit. Ik probeerde zo agressief als mogelijk te spelen en dat is me gelukt”, zei Halep, die op Roland Garros nog in de kwartfinales bleef steken.

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar nog nooit op Wimbledon. In 2014 haalde ze de laatste vier in Londen. Vijf jaar geleden verloor ze van de Canadese Eugenie Bouchard.