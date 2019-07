Silverstone lijkt behouden voor Formule 1

Het gevaar voor het verdwijnen van de Britse Grand Prix op Silverstone lijkt geweken. Er zou een nieuw contract zijn gesloten tussen het beroemde circuit en de Formule 1. De deal zal volgens persbureau Reuters woensdag worden gepresenteerd.

Voorzitter David Richards van de Britse autosportbond meldde in de Daily Mail dat er een akkoord is bereikt over de financiƫle aspecten en dat alleen details nog moeten worden uitgewerkt.

Er bestond lang onzekerheid over het voortbestaan van de oudste grand prix in de koningsklasse. Het huidige contract loopt dit jaar af en onderhandelingen over een nieuw akkoord duurden lang. Silverstone wil niet langer torenhoge bedragen aan de eigenaren van de Formule 1 betalen om de race te mogen organiseren.

Het Engelse circuit was op 13 mei 1950 gastheer van de eerste race in de Formule 1 die deel uitmaakte van het wereldkampioenschap. Silverstone is uitgegroeid tot een van de best bezochte grands prix, met vorig jaar op de racedag 140.000 toeschouwers. De Britse race is ook zeer populair onder de coureurs. Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton brak onlangs nog een lans voor het circuit. “Dit is het ultieme circuit. Als deze grand prix verdwijnt, verliest de Formule 1 zijn ziel en dat mag niet gebeuren”, zei hij op Sky Sports.

Teambaas Christian Horner van Red Bull uitte zich in soortgelijke bewoordingen. “Silverstone verliezen zou rampzalig zijn, dit is de thuisbasis van de grands prix.” Ook Max Verstappen is groot fan van het circuit en zei in zijn vooruitblik op de komende race dat hij zich geen Formule 1 zonder Silverstone kon voorstellen. “Ik geniet van Silverstone vanwege de hogesnelheidsbochten. Het is gaaf er te rijden.”