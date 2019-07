Williams klopt landgenote Riske in drie sets

Serena Williams is nog maar twee zeges verwijderd van haar 24e grandslamtitel. De 37-jarige Amerikaanse won op Wimbledon in de kwartfinales in een driesetter van landgenote Alison Riske, vorige maand winnares van het grastoernooi van Rosmalen: 6-4 4-6 6-3.

In de spannende derde set wankelde Williams, die bovendien een voetbehandeling onderging. Op 4-3 sloeg Riske echter een dubbele fout op gamepoint tegen en een game later maakte Williams het overtuigend af.

“Zij heeft zoveel goede speelsters verslagen. Ze had niks te verliezen en speelde erg goed. Ik was erg gemotiveerd, want de halve finales van Wimbledon kun je ook niet elke dag halen”, zei Williams na haar zwaarbevochten zege.

De nummer 10 van de wereld kan Wimbledon al voor de achtste keer op haar naam schrijven. Vorig jaar verloor ze in de finale van Angelique Kerber.

Riske is de eerste speelster in de historie van Wimbledon die in de eerste vijf partijen in het hoofdtoernooi een driesetter speelde. De mondiale nummer 55 had in de vierde ronde Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, verrast.