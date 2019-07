Linkerknie hindert Dumoulin nog steeds

Wielrenner Tom Dumoulin kan voorlopig nog niet intensief trainen. De Limburger van Sunweb heeft nog steeds last van de naweeën van een val die hem eind mei deed opgeven in de Giro d’Italia. In eerste instantie mikte hij op een rentree in de Tour de France, maar dat bleek niet haalbaar.

Het ziet ernaar uit dat de blessure ernstiger is dan aanvankelijk gedacht. Nadat Dumoulin afstapte in het Critérium du Dauphiné zou hij op hoogtestage gaan, maar onderweg naar de Alpen besloot hij om te keren. “De focus om de Tour te halen is nu verlegd naar volledig herstel”, zegt teamarts Anko Boelens. “Zoals we allemaal weten is Tom in de Giro hard gevallen. Dat zorgde voor verschillende verwondingen aan zijn linkerknie: bot, pezen, kraakbeen en weefsel in zijn knie waren beschadigd. Met MRI-scans volgen we nadrukkelijk zijn herstel waarbij we met Tom de optimale combinatie zoeken tussen rust, training en behandeling. Met name de pees beperkt op dit moment zijn mogelijkheden.”

Pas als Dumoulin weer voluit kan trainen, zal de ploeg nieuwe doelen stellen.