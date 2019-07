Trotse Alaphilippe gaat zich extra pijn doen

Vol trots vertrekt Julian Alaphilippe vrijdag als laatste van het startpodium in Pau voor de individuele tijdrit in de Tour de France. Hij is de leider in het algemeen klassement, ook na de eerste Pyreneeënrit in deze Tour. “Het leek misschien een rustige rit, maar dat was het niet. De dag is gelukkig goed verlopen”, vertelde de Fransman van Deceuninck – Quick-Step na de door de Brit Simon Yates gewonnen twaalfde etappe.

“Ongelooflijk dat ik nog steeds in het geel rijd en als laatste in de tijdrit van start mag gaan. Het betekent heel veel voor me en vervult me met trots”, zei Alaphilippe, dit jaar al goed voor elf overwinningen waaronder de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Waalse Pijl en de derde etappe van deze Tour. “Ik heb het parcours van de tijdrit eerder al verkend. Het is mooi, zwaar, zeker niet gemakkelijk. Als drager van de gele trui zal ik mezelf nog meer pijn doen dan ik normaal al doe. Ik ga mijn grenzen verleggen.”

Alaphilippe begint de tijdrit met een voorsprong van 1.12 op zijn eerste achtervolger, de Brit Geraint Thomas.