Kruijswijk krijgt bevestiging op Tourmalet

Wielrenner Steven Kruijswijk heeft op de Tourmalet de bevestiging gekregen dat hij in deze Tour de France echt kan meedoen om de podiumplaatsen. De kopman van Jumbo-Visma kwam als derde boven op het eindpunt van de veertiende etappe, vlak achter winnaar Thibaut Pinot en geletruidrager Julian Alaphilippe.

“Ik ga gewoon elke dag het maximale geven”, zei Kruijswijk kort na de finish bij de NOS. “Als ik zo rijd, dan komt het goed. Als ik deze lijn doortrek, mag ik het vertrouwen hebben dat ik meedoe om het podium.”

Op de flanken van de Tourmalet werd het groepje met daarin de favorieten flink uitgedund door beulswerk van Laurens De Plus en George Bennett, ploeggenoten van Kruijswijk. “Die ploegmaten van mij reden zó hard”, zei de kopman. “Ik moest ze echt tot kalmte manen. De eerste tien dagen doen we mee met de sprints en nu zitten we hier met drie man voorin op de Tourmalet. De ploeg is echt zo goed, dat is mooi om te zien.”

Kruijswijk zag ook bewonderend toe hoe Alaphilippe in het geel weer ‘gewoon’ mee ging met de voorste groep. “Ik zag op het einde weer iets geels voorbij flitsen. Toen dacht ik wel: hey, dat is niet goed.”