Miljoen aanvragen voor kaartjes F1 Zandvoort

Ruim een miljoen kaartjes zijn aangevraagd voor de race in de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort. Dat zegt Jan Lammers, sportief directeur, tegen Hart van Nederland.

“We wisten dat het populair was, maar meer dan een miljoen is waanzinnig”, aldus Lammers. “De zondag hadden we wel zes keer kunnen uitverkopen.” Er kunnen per dag 105.000 toeschouwers terecht. De organisatie kijkt nog of de capaciteit een beetje kan worden uitgebreid. “Maar het moet voor de andere bezoekers wel aangenaam blijven.”

Wie een kaartje wilde, moest zich inschrijven. Iedereen die dit heeft gedaan, krijgt komende dinsdag een e-mail. Daarin staat of je kaarten toegewezen hebt gekregen. Een dag later volgt een betaal-link. Volgens Lammers kunnen er nog kaarten vrijkomen als mensen niet aan hun betaalverplichting voldoen.

De Formule 1 keert na een afwezigheid van 35 jaar terug op het circuit in de duinen. Het duurste kaartje is voor een plekje op de hoofdtribune met zicht op het rechte stuk met start en finish en kost op de racedag 448 euro.