FINA waarschuwt nu ook Sun Yang

De internationale zwemfederatie FINA blijft waarschuwingen uitdelen op de WK in Zuid-Korea. Dit keer berispte de bond de zwemmers Sun Yang en Duncan Scott, omdat ze zich misdroegen tijdens de podiumceremonie na de 200 meter vrije slag. Zondag kreeg de Australiër Mack Horton al een waarschuwing, omdat hij zich na de 400 vrij wel erg nadrukkelijk distantieerde van Sun.

De aanwezigheid van de Chinese zwemmer in Gwangju houdt de gemoederen flink bezig. Heel wat van zijn collega’s vinden het maar niets dat Sun meedoet aan de WK. De drievoudig olympisch kampioen werd in het verleden al eens geschorst vanwege doping en is nu weer onderwerp van discussie. Sun weigerde vorig jaar mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. De FINA deelde geen straf uit, maar het mondiale antidopingbureau WADA is wel naar sporttribunaal CAS gestapt om de zaak voor te leggen.

Horton weigerde zondag na de 400 vrij, waarop hij achter Sun genoegen moest nemen met zilver, de Chinees de hand te schudden. Hij wilde ook niet op de foto met de wereldkampioen. Na de 200 vrij van dinsdag ging het er helemaal onvriendelijk aan toe op het podium. Scott, die op de gedeelde derde plaats was geëindigd, negeerde Sun en hield zich afzijdig toen de medaillewinnaars voor de fotografen moesten poseren. Sun beet de Schot van alles toe, inclusief dreigende armgebaren. “Jij bent een loser, ik de winnaar”, zei de Chinees in het openbaar. De FINA gaf beide zwemmers een officiële waarschuwing.