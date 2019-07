Dafne Schippers is in Den Haag naar de Nederlandse titel gespurt op de 100 meter. De Utrechtse vedette noteerde in de finale, met tegenwind, een tijd van 11,33 seconden. Haar eeuwige rivale Jamile Samuel snelde naar het zilver in 11,52. De pas 16-jarige N’Ketia Seedo pakte het brons in 11,61.