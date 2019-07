Basilasjvili houdt Zverev uit finale Hamburg

Alexander Zverev is er voor eigen publiek in Hamburg net niet in geslaagd de finale te bereiken. De Duitse tennisser verloor in de halve eindstrijd in de tiebreak van de derde set van titelhouder Nikoloz Basilasjvili uit Georgië: 6-4 4-6 7-6 (5).

Zverev liet in de partij van drie uur en acht minuten twee matchpoints onbenut. De nummer 5 van de wereld heeft op het grote ATP-toernooi in eigen land nog nooit de finale gehaald.

Om zijn titel te prolongeren moet Basilasjvili zondag de Rus Andrei Roeblev verslaan. Roeblev knokte zich tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta terug na een achterstand van 6-4 4-2 en won uiteindelijk met 4-6 7-5 6-1.

Op het ATP-toernooi van Gstaad gaat de finale tussen de Duitser Cedric-Marcel Stebe en Albert Ramos-Vinolas uit Spanje. Voor Stebe, lang uit de roulatie met diverse blessures, wordt het pas zijn eerste finale op ATP-niveau. Hij is de nummer 455 van de wereld en doet mee op basis van een beschermde ranking.