Brouwer en Meeuwsen verliezen halve finale

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen kunnen op het toernooi uit de World Tour in Tokio maximaal brons pakken. Het Nederlandse duo moest het in de halve finales afleggen tegen de Europees kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 17-21 17-21. Brouwer en Meeuwsen spelen zondag om het brons.

Het duo, goed voor brons bij de Olympische Spelen van Rio 2016, was nog ongeslagen op het ‘testevent’ in Tokio. Brouwer en Meeuwsen wonnen hun drie groepswedstrijden en versloegen daarna in de knock-outfase het Poolse duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak (21-14 18-21 15-10) en de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser: 21-16 21-18. Net als twee weken geleden in de finale van het majortoernooi in Gstaad waren Mol en Sørum daarna echter te sterk voor het Nederlandse koppel.

In het vrouwentoernooi strandden Sanne Keizer en Madelein Meppelink in de kwartfinales. Ze moesten het daarin afleggen tegen het Duitse duo Julia Sude/Karla Borger: 21-13 14-21 12-15.