Geen medaille Kromowidjojo op 50 meter vrij

Het is Ranomi Kromowidjojo op de WK zwemmen in Gwanju niet gelukt een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag. De wereldkampioene van 2013 op deze afstand werd zesde in 24,35. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Simone Manuel: 24,05.

De 22-jarige Manuel was slechts 0,02 sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström, die op haar beurt weer 0,04 sneller was dan de nummer drie, de Australische Cate Campbell. Twee jaar geleden pakte Sjöström de wereldtitel.

Kromowidjojo deed vier keer eerder op een WK mee aan de 50 meter vrije slag en telkens pakte ze een medaille. In 2011 werd ze tweede, in 2013 eerste en in 2015 en 2017 pakte ze ook zilver.

“Het is echt heel erg balen, want ik ging voor de medailles. Ik had graag nog een keer op het podium gestaan”, zei Kromowidjojo bij de NOS. “Dit is niet slecht, maar op dit moment baal ik hard. Of ik het op de laatste meters heb laten liggen weet ik niet. De laatste meters gingen op de vlinderslag nog supergoed.”

De 28-jarige Kromowidjojo, die in 2012 in Londen olympisch kampioene werd op de 50 meter vrije slag, had zich als zevende geplaatst voor de finale. Ze veroverde zaterdag wel zilver op de 50 meter vlinderslag.