Martina wel de kampioen op 200 meter

Churandy Martina moest op zaterdag zijn Nederlandse titel op de 100 meter afstaan aan Hensley Paulina, maar zondag was de ervaren sprinter weer gewoon de snelste op de 200 meter bij de NK atletiek. De routinier van Curaçao won de race op de Haagse tartanbaan aan de Laan van Poot in 21,00. Dat was met tegenwind. Chris Garia spurtte naar het zilver in 21,05 en Taymir Burnet pakte het brons in 21,08.

Burnet is van dat drietal de enige die zich individueel heeft geplaatst voor de WK atletiek dit najaar in Doha. Martina en Garia zijn vooralsnog alleen verzekerd van een plek in het estafetteteam. De mannen van Oranje zijn dit jaar wel op dreef op de 4×100, want zij scherpten onlangs het Nederlands record aan tot 37,99, een mondiale toptijd.

Bij de vrouwen ging de titel op de 200 meter naar de Leidse Tessa van Schagen. Ook zij moest tegenwind trotseren en noteerde 23,67. Dafne Schippers, die zaterdag de titel op de 100 meter had veroverd, sloeg haar favoriete afstand over.

Melissa Boekelman bewees nog maar dat ze bij het kogelstoten op eenzame hoogte staat. Ze won voor de elfde keer de Nederlandse titel. In haar beste stoot kwam ze tot 17,70 meter. Boekelman was er zeer verguld mee, zo kort na haar rentree en tien maanden nadat ze een achillespees afscheurde.

Eefje Boons veroverde het goud op de 100 meter horden in 13,38. Ze profiteerde van de afwezigheid van Nadine Visser. De Europees kampioene op de 60 meter horden trok zich met hamstringklachten terug voor de finale. Terrence Agard vierde het grootste succes tot dusver in zijn carrière met de gouden plak op de 400 meter. Hij won in 46,15.