Muhammad scherpt wereldrecord 400 horden aan

Dalilah Muhammad heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Des Moines het wereldrecord op de 400 meter horden verbeterd. De regerend olympisch kampioene op het onderdeel dook met 52,20 seconden ruim onder het oude record, dat sinds 2003 met 52,34 op naam stond van de Russin Joelia Petsjonkina.

“Ik sta perplex”, zei de 29-jarige atlete na haar recordrace. Muhammad liep twee weken eerder een hersenschudding op na een val tijdens een training, maar daar had ze duidelijk geen last meer van. “Ik zat steeds al tegen dat record aan te hikken tijdens trainingen en mijn coach bleef me ook maar zeggen dat ik het kon. Ik wilde het ook heel graag bewijzen”, zei ze na de race.

Noah Lyles maakte zijn reputatie als snelste man op de 200 meter van dit jaar waar. Hij greep de Amerikaanse titel in 19,78 en versloeg Christian Coleman, de kampioen van de 100 meter. Lyles, die dit jaar 19,50 liep in Lausanne, is topfavoriet voor het goud op de WK dit najaar in Doha.