Kruijswijk verslaat Nibali in Surhuisterveen

Steven Kruijswijk heeft het criterium van Surhuisterveen gewonnen. De Nederlandse nummer drie van de Tour de France versloeg in Friesland de Italiaan Vincenzo Nibali. Wout Poels eindigde als derde.

Mike Teunissen deed ook mee in Surhuisterveen. De winnaar van de eerste etappe van de Tour was maandag nog de beste in Boxmeer, Kruijswijk was daar derde. Vorig jaar won de Welshman Geraint Thomas, die toen net de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven.

Woensdag staat nog het wielercriterium De Acht van Chaam op het programma. Kruijswijk is daar ook weer bij. Egan Bernal, die zondag werd gehuldigd als eerste Colombiaanse winnaar in de geschiedenis van de Tour De France, zal ook in Brabant te bewonderen zijn.