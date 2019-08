Ook geen Vuelta voor Dumoulin

Tom Dumoulin moet na de Tour de France ook de Ronde van Spanje aan zich voorbij laten gaan. De Limburger liep bij een val in de vierde etappe van de Giro d’Italia een knieblessure op en het herstel duurt langer dan verwacht. Een optreden in het Critérium du Dauphiné werd voortijdig beëindigd, waarna Dumoulin moest afzeggen voor de Tour.

Een woordvoerder van Team Sunweb bevestigt dat Dumoulin op 24 augustus niet zal starten in de Vuelta. “De focus ligt momenteel op volledig herstel en de Vuelta komt daarin te vroeg”, aldus de woordvoerder.

Dumoulin (28) beleeft een bijzonder ongelukkig jaar nadat hij in 2017 nog de Giro won en wereldkampioen tijdrijden werd en vorig jaar zowel in de Giro als in de Tour als tweede eindigde. Dit jaar won hij geen enkele wedstrijd. Zijn keuze te mikken op het klassement van de Giro pakte door pech verkeerd uit. In de vierde etappe kwam hij ten val door toedoen van de Italiaan Salvatore Puccio. Dumoulin stapte een dag later nog wel op de fiets maar hield het na een paar kilometer met een pijnlijke knie voor gezien.

De ernst van de blessure werd vervolgens onderschat. Dumoulin ging naar de Dauphiné om zich in vorm te rijden voor de Tour de France, maar hij bleek allerminst topfit. Na zes etappes hield hij het voor gezien waarna er een ‘lichte ingreep’ volgde waarbij een stukje grind uit zijn linkerknie werd verwijderd. Meteen daarna zou hij op hoogtestage gaan, maar Dumoulin keerde, op weg naar de Alpen, om. “Het werd een soap”, omschreef hij de perikelen rond en steeds wisselende berichten over zijn fitheid. De Tour werd geschrapt en tijdens de Franse rittenwedstrijd meldde Sunweb dat de blessure ernstiger was dan gedacht. “Met elke week die voorbijgaat, wordt de kans kleiner dat hij in Spanje erbij is. Dat snappen wij ook”, zei ploegarts Anko Boelens toen al.

Of Dumoulin, die mogelijk overstapt naar Jumbo-Visma, eventueel wel kan deelnemen aan het WK tijdrijden wist de woordvoerder ook niet: “Er valt niets over te zeggen.”