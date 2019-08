Interim-preses geschorste boksbond stapt op

De noodlijdende internationale boksfederatie AIBA moet alweer op zoek naar een nieuwe voorzitter. De Marokkaan Mohamed Moustahsane heeft na amper vier maanden om privéredenen zijn functie neergelegd. Op 31 augustus hoopt de verbannen AIBA in Istanbul een opvolger te presenteren.

De AIBA verkeert al enkele jaren in een bestuurlijke en financiële crisis. Na diverse waarschuwingen aan het bestuur ging het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in juni over tot een algehele schorsing van de internationale boksbond. Een speciale werkgroep is ingesteld om de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te organiseren, alsmede het olympisch toernooi. Morinari Watanabe, voorzitter van de internationale turnbond, leidt het olympische boksproject.