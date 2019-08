Djokovic mist finale van masters Cincinnati

Novak Djokovic heeft zich niet geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. De Servische nummer een van de mondiale tennisranglijst won nog wel de eerste set van de Rus Daniil Medvedev met 6-3, maar was in het verloop van de partij kansloos tegen de ontketende nummer acht van de wereld: 3-6 3-6.

Medvedev, die in grote vorm verkeert en de laatste twee toernooien waaraan hij deelnam won, neemt het in de finale op tegen de Belg David Goffin. Die verzekerde zich voor het eerst in zijn loopbaan van een plek in de finale van een masterstoernooi. Goffin, al vier keer halvefinalist op een dergelijk evenement, versloeg eerder zaterdag de Fransman Richard Gasquet met 6-3 6-4. Die partij duurde maar 75 minuten.

De finale wordt zondag gespeeld. De masterstoernooien zijn na de vier grand slams de belangrijkste tennistoernooien van het seizoen. In totaal zijn er negen masterstoernooien in de ATP Tour.