Poels als kopman naar Vuelta

Wout Poels is een van de twee kopmannen van Team Ineos in de Ronde van Spanje. De Nederlander krijgt net als zijn Britse ploeggenoot Tao Geoghegan Hart een beschermde status tijdens de laatste grote ronde van het seizoen, die zaterdag van start gaat.

De 31-jarige Poels mag eindelijk weer eens voor zijn eigen kans gaan. Bij Team Ineos fietst hij vaak in dienst van de op dit moment geblesseerde Chris Froome, Geraint Thomas en Tour-winnaar Egan Bernal.

Poels en Hart krijgen tijdens de Vuelta hulp van Owain Doull, Kenny Elissonde, Sebastian Henao, Vasil Kiryienka, Salvatore Puccio en Ian Stannard.

“We hebben een mix van jeugd en ervaring”, zegt ploegleider Nicolas Portal van Team Ineos. “Het is een bijzondere kans voor Tao om van Wout te leren en samen de ploeg aan te voeren. We hebben er vertrouwen in dat ze hun stempel kunnen drukken.”