Rus sneuvelt in kwalificatietoernooi US Open

Arantxa Rus is al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open uitgeschakeld. Ze ging in drie sets onderuit tegen de Bulgaarse Isabella Shinikova: 6-1 4-6 1-6.

Rus, als zevende geplaatst in het kwalificatietoernooi, viel na een sterke eerste set ver terug en leed uiteindelijk een kansloze nederlaag. Ze speelde vorig jaar voor de vierde keer in het hoofdtoernooi van de laatste grandslam van het seizoen in New York. Ze werd driemaal in de eerste ronde uitgeschakeld en sneuvelde in 2011 in de tweede ronde.

Lesley Pattinama-Kerkhove sneuvelde net als Rus al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Ze moest zich na 2 uur en 27 minuten gewonnen geven tegen de Zweedse Johanna Larsson 3-6 7-6 (2) 7-6 (3).

De Nederlandse tennissters Quirine Lemoine, Bibiane Schoofs en Richèl Hogenkamp bereikten al wel de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open.