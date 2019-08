Bliksem slaat in bij golftoernooi, 6 gewonden

Tijdens een golftoernooi in de Amerikaanse stad Atlanta zijn zes toeschouwers gewond geraakt doordat de bliksem insloeg. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn naar het zich laat aanzien niet levensbedreigend, meldt de organisatie.

De Tour Championship in Atlanta is de laatste wedstrijd van de PGA Tour. Het spel werd zaterdagmiddag vanwege het naderende onweer stilgelegd. Nog geen half uur later trof de bliksem een boom. De stukken die van de boom kwamen, raakten meerdere toeschouwers die nog op het veld stonden.

Het spel, waarin de Amerikaan Justin Thomas aan de leiding gaat, wordt zondag voortgezet.