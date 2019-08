Jakobsen wint met ogen dicht

Fabio Jakobsen wist pas dat hij de vierde etappe in de Ronde van Spanje had gewonnen toen hij stafleden van zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step zag juichen. De 22-jarige Gelderlander durfde zelf niet zijn handen in de lucht te steken nadat hij zij aan zij met de Ier Sam Bennett over de streep was gesprint in El Puig. “Ik deed mijn ogen dicht toen ik m’n fiets over de finish duwde”, zei Jakobsen. “Sam zat zó dichtbij. Toen ik mensen van mijn team zag juichen, wist ik dat ik had gewonnen.”

De Nederlands kampioen kon een dag eerder in Alicante niet meedoen in de massasprint omdat hij ingesloten raakte. Bennett was toen een klasse apart. Jakobsen werd dinsdag aan het slot van de vierde etappe in stelling gebracht door zijn 36-jarige teamgenoot Maximiliano Richeze. “Het was een perfecte ‘lead-out’. Toen het mijn tijd was om te gaan, ging ik vol aan. Ik gooide m’n fiets over de streep en het bleek genoeg.”

De finishfoto moest eraan te pas komen om het verschil tussen Jakobsen en Bennett te zien. “Ik kwam naar de Vuelta om een etappe te winnen. Dit is een grote zege, zeker omdat ik het doe in de Nederlandse kampioenstrui”, zei Jakobsen. Léon van Bon was de laatste die in het rood-wit-blauw een etappezege boekte in een grote ronde. Van Bon zegevierde in 2000 als Nederlands kampioen in de Tour de France. “Ik ben zo blij dat ik deze zege op mijn 22e al op mijn palmares kan zetten”, aldus Jakobsen.