Judoka Van ’t End naar halve finales WK

Noël van ’t End heeft bij de WK judo in Tokio de halve finales bereikt in de klasse tot 90 kilogram. De judoka uit Den Dolder versloeg in de kwartfinales de Fransman Axel Clerget met waza-ari. In de strijd om een plaats in de finale treft hij vroeg in de middag de Serviër Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017.

In dezelfde gewichtsklasse strandde Jesper Smink in de vierde ronde. Hij verloor op ippon van de Japanner Shoichiro Mukai.

Van ’t End was het toernooi begonnen met winst op ippon tegen de Duitser Eduard Trippel. De Australiër Harrison Cassar legde hij binnen de halve minuut op zijn rug, waarna Van ’t End in de vierde ronde de Zuid-Koreaan Donghan Gwak op straffen versloeg.

Van ’t End trof Majdov eerder bij de EK van 2017 op de tatami. Toen verloor de Nederlander.