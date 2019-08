Judoka Van ’t End verovert wereldtitel

Judoka Noël van ’t End heeft donderdag de wereldtitel veroverd in de klasse tot 90 kilogram. Hij klopte de Japanner Shoichiro Mukai (met waza-ari) tijdens een spannende eindstrijd in Tokio.

De 28-jarige Nederlander maakte de hele dag al een ijzersterke indruk in Tokio, waar Anton Geesink in 1964 olympisch kampioen werd. Volgend jaar worden de Spelen opnieuw in de hoofdstad van Japan gehouden.

Van ’t End opende zijn WK met een zege op ippon op de Duitser Eduar Trippel en had vervolgens maar een halve minuut nodig om de Australiër Harrison Cassar op zijn rug te leggen. Daarna klopte hij de Zuid-Koreaan Donghan Gwak op straffen en versloeg hij de Fransman Axel Clerget in de kwartfinale (waza-ari). In de halve finale verraste hij Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017. Met een sierlijke worp gooide hij de Serviër in de golden score op zijn rug.

Van ’t End treedt in de voetsporen van Anton Geesink, Wim Ruska, Guillaume Elmont, Dennis van der Geest en Ruben Houkes. Die Nederlandse mannen werden eerder wereldkampioen judo. Van ’t End pakte nooit eerder een medaille op een WK of EK. Eerder dit jaar won hij in Jekatarinenburg voor het eerst een grandslam.

Marhinde Verkerk was in 2009 de laatste Nederlandse judoka die wereldkampioen werd. Van ’t End tekende voor het tweede Nederlandse succes in Tokio. Juul Franssen pakte woensdag brons in de klasse tot 63 kilogram.