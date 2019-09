Tourwinnaar Bernal voor het eerst naar WK

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal doet eind deze maand voor het eerst mee aan de WK. De 22-jarige renner van Team Ineos, deze zomer winnaar van de Tour de France, behoort tot de selectie van zijn land voor de zware wegwedstrijd over 285 kilometer door de Engelse regio Yorkshire.

Bernal kreeg in de Tour na de voorlaatste bergrit, die moest worden gestaakt omdat een modderstroom het parcours onbegaanbaar had gemaakt, de gele trui om zijn schouders. Hij werd drie dagen later in Parijs gehuldigd als de jongste naoorlogse winnaar van de Tour.

Bernal bracht deze week een bezoek aan de Colombiaanse ambassade in Londen. Hij kwam daar niet alleen om zijn visum op te halen, maar ook om te onthullen dat hij meedoet aan de WK. Na de Vuelta wordt de rest van de Colombiaanse selectie bekendgemaakt.