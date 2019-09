Oud tegen jong in finale US Open

Toen Serena Williams in 1999 in New York haar eerste grandslamtitel veroverde, moest Bianca Andreescu nog geboren worden. Zaterdag staan de 37-jarige Amerikaanse en de 19-jarige tennisster uit Canada tegenover elkaar in de finale van de US Open. Voor Andreescu is het een primeur; Williams gaat al voor de vierde keer proberen het recordaantal grandslamtitels van Margaret Court te evenaren.

De Amerikaanse tennisdiva staat al een tijdje op 23 grandslamtitels. Begin 2017 won Williams de Australian Open terwijl ze al zwanger was. Williams keerde na de geboorte van dochter Alexis Olympia Ohanian jr. terug op de baan, ook omdat ze het record van Court wil verbeteren. Al drie keer had ze de kans om nummer 24 binnen te halen, maar twee jaar op rij was Williams kansloos in de finale van Wimbledon. Op de US Open bereikte ze afgelopen seizoen ook de eindstrijd, maar daarin moest ze in een turbulente partij buigen voor Naomi Osaka.

Een jaar later is Williams terug in de finale in New York, voor de tiende keer al. Ze won de US Open in 1999 op 17-jarige leeftijd voor het eerst en ze was daarna ook in 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 de beste op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Twintig jaar na haar eerste triomf plaatste Williams zich weer voor de finale door Elina Svitolina uit Oekraïne te overklassen: 6-3 6-1. “Het is te gek om weer in de finale te staan. Maar ik verwacht er niet te veel van”, zei de veterane, die dit toernooi pas één set verloor. “Ik heb al zoveel kansen gehad om het record te evenaren.”

Het wordt een finale van oud tegen jong. Met Andreescu treft Williams het aanstormende talent. De Canadese tiener stootte door naar de eindstrijd door Belinda Bencic te verslaan: 7-6 (3) 7-5. De 22-jarige Zwitserse nam in de tweede set een voorsprong van 5-2, maar ze pakte daarna geen game meer.

“Ik kan het niet geloven”, stamelde Andreescu, die vorig jaar nog in de eerste ronde van de kwalificaties werd uitgeschakeld. “Het is een droom die uitkomt om in de finale tegen Serena te spelen.” De dochter van Roemeense ouders beleeft dit jaar haar grote doorbraak. Verliezen deed Andreescu amper, al stond ze door fysieke problemen ook een tijdje aan de kant.

De Canadese haalde de finale in Auckland en won vervolgens in Indian Wells haar eerste grote titel. Andreescu schreef afgelopen maand ook het WTA-toernooi van Toronto op haar naam. Ze stond toen in de finale voor het eerst tegenover Serena Williams, die na vier games geblesseerd moest opgeven. Zaterdag is in New York editie twee van ‘oud’ tegen ‘jong’.