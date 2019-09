Verstappen kan concurrenten aardig bijblijven

De nieuwe motor in de racewagen van Max Verstappen lijkt hem wat dichterbij de concurrentie te hebben gebracht. Tijdens de tweede vrije training vrijdagmiddag op het circuit van Monza in aanloop naar de de Grote Prijs van Italië, reed de Nederlander in de Red Bull de vijfde tijd, op iets meer dan drie tienden van een seconde achter Charles Leclerc.

De Monegask was in zijn Ferrari, net als vrijdagochtend, de snelste op het thuiscircuit van het Italiaanse team: 1.20,978. Verstappen was 0,37 seconde langzamer. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de tweede tijd, net voor de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari).

Het eerste deel van de middagsessie werd afgewerkt op een droge baan. Maar na een half uur begon het licht te regenen waardoor de omstandigheden wat verslechterden. De rijders konden daarna de rondetijden niet meer verbeteren.

In de eerste trainingssessie van vrijdagochtend slaagde bijna niemand erin om zijn auto op de kletsnatte baan te houden. Verstappen zette uiteindelijk de zevende tijd neer. Hij glibberde enkele keren over het asfalt, maar hij wist zijn auto wel heel te houden.

Zaterdagochtend is er nog een derde vrije training. In de middag volgt dan de kwalificatie, naar verwachting met regenachtig weer. Meteorologen verwachten dat het ook zondagmiddag tijdens de race gaat regenen.

Het staat al vast dat Verstappen zondag achteraan moet starten. Hij krijgt een gridstraf vanwege de motorwissel.