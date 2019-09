Nieuwe complicaties bij herstel coureur Correa

Tijdens het herstel van Formule 2-coureur Juan Manuel Correa zijn nieuwe complicaties opgetreden. De 20-jarige autocoureur, die op het circuit van Spa-Francorchamps betrokken was bij het ongeluk waarbij de Fransman Antoine Hubert om het leven kwam, ligt aan de beademingsmachine vanwege een ernstige longaandoening. Zijn toestand is kritiek maar stabiel, hebben zijn ouders meegedeeld in een verklaring.

Correa ligt momenteel op de intensive care van een kliniek in Londen. Daar is hij woensdag heengebracht. Daarvoor lag hij in het ziekenhuis in Luik waar hij op de dag van het ongeluk een operatie heeft ondergaan. Na die ingreep werd gemeld dat Correa’s toestand stabiel is en dat hij bij volle bewustzijn is.

Antoine Hubert reed vorige week zaterdag in de tweede ronde van de race op Spa-Francorchamps tegen een muur. De in Ecuador geboren Amerikaan Correa knalde daarna vol op hem. Hubert overleed dezelfde dag. Correa brak onder meer beide benen en liep letsel op aan zijn rug.