Tweede tijd Verstappen in derde vrije training

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza de tweede tijd gerealiseerd. Alleen de Duitser Sebastian Vettel was sneller dan de Nederlander. De Ferrari-coureur kwam op het thuiscircuit uit op een snelste rondje van 1.20,294. Verstappen bleef daar slechts ruim drie honderdsten boven. De derde tijd kwam op naam van Valtteri Bottas, de Fin van Mercedes. Zijn teamgenoot en klassementsleider Lewis Hamilton kwam tot de zesde tijd, op slechts drietienden van Vettel.

Zaterdagmiddag volgt de kwalificatie. Het staat al vast dat Verstappen zondag achteraan moet starten. Hij krijgt een gridstraf vanwege een motorwissel. Zijn Honda is voorzien van een nieuwe Spec 4-motor, die zaterdag goed functioneerde. Vrijdag was Verstappen goed voor de zevende en de vijfde tijd. Toen was Monegask Charles Leclerc (Ferrari) telkens de snelste. Zaterdag kwam hij tot de vierde tijd.

De derde vrije training begon iets later wegens werkzaamheden aan het circuit na een crash in de Formule 3 van de Australiër Alex Peroni, die er wonderwel zonder ernstige verwondingen vanaf kwam.

Hamilton pakte al zes keer poleposition op het Autodromo Nazionale, vijf keer won hij er ook de Grote Prijs. In de WK-stand leidt de Brit met een riante voorsprong op Bottas en Verstappen.