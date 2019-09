Van Dijk mist WK na val in Ladies Tour

Ellen van Dijk kan deelname aan het WK tijdrijden, later deze maand in Yorkshire, vergeten. De wielrenster van Trek-Segafredo heeft bij een val in de vierde etappe van de Boels Ladies Tour breuken opgelopen in haar bekken en bovenarm. Voor de breuk in haar arm moet de Europees kampioene tijdrijden een operatie ondergaan, meldt haar ploeg via Twitter.

Van Dijk (32) veroverde vorige maand bij de EK wielrennen in Alkmaar voor de vierde keer op rij de Europese titel tijdrijden. Het gaf haar de bevestiging dat de rugklachten, die haar al tijden parten speelden, geen belemmering vormden om zich op de WK in Engeland te richten. Daar hoopte ze op nieuw succes na het behalen van de wereldtitel op de tijdrit in 2013 in Florence.