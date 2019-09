Nadal kan weer iets dichter bij Federer komen

Rafael Nadal kan zondagavond op de US Open ten koste van de Rus Daniil Medvedev zijn negentiende titel op een grandslamtoernooi veroveren. Medvedev, de revelatie van dit seizoen, debuteert in de eindstrijd van een major.

Mocht Nadal winnen, dan heeft hij nog maar één grandslamtitel minder dan Roger Federer, die dit jaar in de kwartfinales verloor van Grigor Dimitrov. Novak Djokovic staat op zestien titels op het hoogste podium.

De 23-jarige Medvedev is bezig aan een zeer sterk hardcourtseizoen. Hij boekte daarin al liefst twintig zeges en verloor slechts twee keer. Zijn laatste nederlaag leed hij uitgerekend tegen Nadal. In aanloop naar de US Open, in de finale van het masterstoernooi van Montreal, won Nadal met overduidelijke cijfers: 6-3 6-0. Dat was de enige onderlinge ontmoeting.

Medvedev begon de US Open als de mondiale nummer 5, maar ongeacht of hij de finale weet te winnen, vindt hij zichzelf maandag terug op de vierde plek van de wereldranglijst.

De finale begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.