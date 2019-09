Brailsford geopereerd aan prostaatkanker

Dave Brailsford, de ploegbaas van wielerteam Ineos, heeft kort voor de Tour de France te horen gekregen dat prostaatkanker bij hem is vastgesteld. De 55-jarige Brit onthult dat in een interview met The Times. Brailsford onderging zo’n drie weken geleden een vijf uur durende operatie. Hij hoort op korte termijn of de kanker is verdwenen.

Brailsford besloot naar de dokter te gaan omdat hij al geruime tijd erg moe was. “Alsof iemand de batterij uit mijn lichaam had gehaald”, zegt hij zelf. Een scan bracht een tumor aan het licht. Het zorgde voor extra emoties bij de baas van Team Ineos toen zijn Colombiaanse renner Egan Bernal de Tour de France won. “Ik dacht: misschien maak ik dit wel nooit meer mee.” Voor de operatie was hij bang, bekent Brailsford. “Ik kan veel hebben, maar in het ziekenhuis was ik echt van slag. Het is de angst voor het grote onbekende.”

Als directeur van de Britse wielerbond vierde Brailsford vele successen op de Olympische Spelen en WK’s. In 2010 werd hij manager van wielerploeg Sky, nu omgedoopt in Ineos. Onder zijn bewind wonnen Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) en Bernal de Tour.