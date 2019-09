Roglic houdt stand in turbulente rit Vuelta

Wielrenner Primoz Roglic is weer dichter bij de eindzege in de Ronde van Spanje gekomen. De Sloveense kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma hield in de 19e rit stand, hoewel een valpartij hem even terug wierp. Een aanval van Movistar, de ploeg van de Spaanse nummer twee Alejandro Valverde, liep echter op niets uit.

De ritwinst ging naar de Fransman Rémi Cavagna van Deceuninck – Quick-Step, die na een rit over 165 kilometer tussen Áliva en Toledo solo arriveerde. Valverde werd vijfde op 5 seconden, Roglic tiende op 8 tellen. De voorsprong van Roglic in het algemeen klassement is nu 2 minuten en 47 seconden. Er zijn nog twee ritten te gaan.

De valpartij deed zich voor na ongeveer 100 kilometer. Movistar nam met Valverde meteen het initiatief en Roglic verloor op een gegeven moment meer dan een minuut.

Ogenschijnlijk verminderde de ploeg rond Valverde 15 kilometer later snelheid. Kennelijk was de druk van andere teams groot, die het niet sportief vonden dat werd geprofiteerd van pech van de grootste favoriet voor de eindzege.

Toch was er officieel boosheid bij Movistar. Sportdirecteur José Luis Arrieta vond dat Roglic de regels had geschonden door in de ‘slipstream’ van de auto’s terug te rijden naar het peloton. “Dit mag niet, maar de officials grepen niet in. Kennelijk vindt men het van belang dat Roglic wint. Dat is te gek voor woorden.”

Van onsportief gedrag van zijn eigen formatie wilde hij niet weten. “We zijn uren bezig geweest met het uitstippelen van een tactisch plan voor deze rit. De bedoeling was aan te vallen op de plek waar we zijn gaan aanvallen. Dat Roglic net even eerder was gevallen is natuurlijk vervelend. Maar wij hebben ook wel eens verloren door een valpartij. We hebben onze pogingen gestaakt toen ik zag dat Roglic met ongeoorloofde steun kon terugkeren in het peloton.”

Tony Martin, ploeggenoot van Roglic, was ook betrokken bij de valpartij en moest opgeven.